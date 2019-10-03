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الدفاع الروسية: منعنا 19 حادثا لتصادم أجسام فضائية مع مركباتنا وأقمارنا

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الدفاع الروسية: منعنا 19 حادثا لتصادم أجسام فضائية مع مركباتنا وأقمارنا
Sputnik Ramil Sitdikov
مقر وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استطاعت تفادي 19 حادثا محتملا لتصادم الأقمار الصناعية الروسية بالنفايات الفضائية في العام الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر ليلة الخميس إلى الجمعة، بمناسبة حلول يوم القوات الجوية الفضائية الروسية الموافق 4 أكتوبر: "قام متخصصون من المركز الرئيس لاستطلاع البيئة الفضائية التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية في عام 2019 بإصدار 19 تحذيرا بشأن اقتراب خطير للأجسام الفضائية من المركبات الفضائية التابعة للمجموعة المدارية الروسية".

كما أضاف البيان أن القوات الجوية الفضائية الروسية رصدت وتابعت 30 عملية لإطلاق صواريخ إلى الفضاء، ورافقت نحو 700 جسم فضائي وراقبت توجيه نحو 300 قمر اصطناعي إلى المدار الأرضي وتنبأت وراقبت انحراف نحو 200 جسم من المدار.

المصدر: وكالات

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