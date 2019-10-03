ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن المملكة دعت مواطنيها، اليوم الخميس، إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية.

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كما دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق "إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم".

وطلبت من المواطنين البحرينيين أيضا، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين