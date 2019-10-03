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السيسي يجتمع مع قادة الجيش المصري

أخبار العالم العربي

السيسي يجتمع مع قادة الجيش المصري
السيسي مع قادة الجيش المصري
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اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار قادة القوات المسلحة.

وناقش الاجتماع أنشطة ومهام القوات المسلحة المصرية، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

كما هنأ السيسي القوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكرى الانتصار في حرب 6 أكتوبر 1973، ووضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

المصدر: RT + اليوم السابع

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