 
مباشر

نقابة المعلمين الأردنيين تتوعد ببدء إضراب جديد يوم الأحد

أخبار العالم العربي

نقابة المعلمين الأردنيين تتوعد ببدء إضراب جديد يوم الأحد
Reuters MH /APR
احتجاجات المعلمين في الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhii

قال المتحدث باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، إن الحكومة ستدفع الأساتذة إلى بدء إضراب جديد يوم الأحد المقبل "إذا لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء السبت".

إقرأ المزيد
نقابة المعلمين الأردنيين: الأهالي لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس!
نقابة المعلمين الأردنيين: الأهالي لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس!

وأضاف نديم أن "النقابة ليست من عشاق الإضرابات، وإنما للمعلمين حقوق لم يحصلوا عليها بعد".

وكان نديم أفاد في وقت سابق من اليوم بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل، لافتا إلى أن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، وأن للمعلمين جولات أخرى يخوضونها وفقا للقانون.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بنضف طن متفجرات.. هذه تفاصيل "محاولة" اغتيال قاسم سليماني