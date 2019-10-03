بوتين: العمليات العسكرية الواسعة في سوريا انتهت ونعمل على التسوية السياسية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتهاء الأعمال القتالية واسعة النطاق في سوريا، مشددا على ضرورة التركيز على العمل بالتسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقال بوتين، في تصريح أدلى يه اليوم الخميس خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي، تعليقا على تطورات الأوضاع في سوريا: "الأعمال القتالية واسعة النطاق انتهت فعلا، وفي كل الأحوال، لا يمكن تحقيق حل نهائي من خلال العمليات العسكرية أيا كانت نتائجها. ولهذا السبب، يجب الآن العمل على مسائل التسوية السياسية، الأمر الذي نقوم به بإصرار".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده بذلت جهودا جبارة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن روسيا تتوقع انطلاق أعمالها في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 23 سبتمبر الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوى المعارضة حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي جرى العمل بها منذ منتدى الحوار الوطني السوري في سوتشي، في 31 يناير 2018، في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وأضاف غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال الأسابيع القريبة"، معتبرا أن "تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا".

المصدر: وكالات