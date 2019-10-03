فازت فلسطين، اليوم الخميس، بعضوية لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" في جامعة الدول العربية، بعد حصولها على 9 أصوات.

ومن المقرر أن يمثل دولة فلسطين في هذه اللجنة، المستشار مجدي حردان، من وزارة العدل.

وبناء على هذه العضوية، سيُطلب من فلسطين تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان، خاصة تلك التي تخص انتهاكات السلطات الإسرائيلية.

وستبدأ ولاية الأعضاء المنتخبين في لجنة حقوق الإنسان اعتبارا من يوم الجمعة 4 أكتوبر ولمدة أربع سنوات.

ومثّل فلسطين في انتخابات اللجنة، المستشار رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

المصدر: وكالة "وفا" الرسمية