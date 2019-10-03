قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، يوم الخميس، إن "حماس" الآن في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي سئم الانقسام والحالة العامة، وما آلت إليه الأمور في قطاع غزة.

وصرح ماجد الفتياني بأن التشاور مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني من أجل الوصول للصيغة الأمثل لإجراء الانتخابات، يسير على قدم وساق.

وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أن الذهاب للانتخابات جاء "في ظل قيام حماس بالالتفاف كل مرة على ما يطرح من أجل إنهاء الانقسام".

ولفت إلى أن ذلك هو ما دفع الرئيس للعودة إلى الشعب صاحب الولاية والقرار لفرض إرادته وقراره على الجميع، مؤكدا أن محمود عباس والقيادة سيلتزمون بإرادة الشعب بالشكل أو الطريقة التي يريدها.

ووجه القيادي في "فتح" انتقادات لـ "حماس"، وقال إنها الآن "في مواجهة شعبنا، الذي سئم من الانقسام وهي أمام امتحان شعبي كبير".

وأضاف: "إما أن تخضع لإرادة شعبنا التواق والساعي للوصول للانتخابات، أو أن تقف في وجه إرادة شعبنا"، وتابع بالقول: "بالتالي تنكشف كافة الأمور التي كان البعض يحاول الاختباء خلفها".

وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أنه لا منطق يقول أن يبقى المشروع الوطني "مرهونا بأمزجة سياسية وبأجندات وارتباطات حزبية هنا وهناك"، مبينا أن مرحلة الاستعداد للانتخابات تتطلب وحدة حقيقية ووعيا وطنيا شاملا وإدراكا لكافة المخاطر المحيطة بالمشروع الوطني.

هذا، وتستعد القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع موسع برئاسة محمود عباس، الأحد المقبل، يضم اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير"، و"اللجنة المركزية لحركة فتح"، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، للبحث في ملف الانتخابات، وذلك بعد تكليف لجنة من "حركة فتح" بوضع التصورات السياسية والإدارية لإجراء الانتخابات بالتشاور والحوار مع الفصائل.

وعقب الاجتماع الذي عقد الثلاثاء للجنة المركزية لحركة فتح، والاجتماع الذي عقد الخميس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تستعد القيادة الفلسطينية لعقد الاجتماع الموسع، الذي سيتم خلاله تبادل وجهات النظر الخاصة بشأن عملية الانتخابات، التي أعلن الرئيس الفلسطيني نيته إجراءها كمخرج لعملية الانقسام.

وكانت اللجنة المركزية التي عقدت اجتماعها، شكلت لجنة من أعضائها برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لمتابعة ترتيبات إجراءات الانتخابات، من خلال وضع التصورات السياسية والإدارية لهذه العملية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية