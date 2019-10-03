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نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق الإضراب اعتبارا من الأحد المقبل تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية

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نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق الإضراب اعتبارا من الأحد المقبل تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية
Reuters MH /APR
معلمون أردنيون يتظاهرون اليوم 03 سبتمبر 2019
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أفاد الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، في تصريح لـ RT، بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل.

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ونقلت وكالة "عمون" عن نديم قوله إن "المجلس قرر أمس الأربعاء سحب قراره الصادر يوم 7 سبتمبر، استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا"، مضيفا أنه "لا زال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد، وشعور بالاستياء".

وكان نديم قال في وقت سابق من اليوم، إن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم.

ولفت إلى أن الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى "ولن نعدم الوسيلة القانونية".

المصدر: RT + "عمون"

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