رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر ونهر النيل من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، على حسابه في "تويتر" صورة التقطها من الفضاء لنهر النيل وشمال إفريقيا.

صورة لشمال أفريقيا التقطت من محطة الفضاء الدولية. هل يمكنكم رؤية نهر النيل؟ pic.twitter.com/LhH3LzZhPP — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) 2 октября 2019 г.

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ونشر المنصوري الصورة مرتين، إحداهما بتعليق عربي والآخر باللغة الإنجليزية حيث قال: "صورة لشمال إفريقيا التقطت من محطة الفضاء الدولية. هل يمكنكم رؤية نهر النيل؟".

وفي وقت سابق، نشر المنصوري على حسابه في "تويتر" صورة التقطها من الفضاء لمكة المكرمة، وعلق على الصورة قائلا: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

المصدر: RT