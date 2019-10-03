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رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر ونهر النيل من الفضاء

أخبار العالم العربي

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر ونهر النيل من الفضاء
Reuters
رائد الفضاء الإماراتي
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نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، على حسابه في "تويتر" صورة التقطها من الفضاء لنهر النيل وشمال إفريقيا.

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ونشر المنصوري الصورة مرتين، إحداهما بتعليق عربي والآخر باللغة الإنجليزية حيث قال: "صورة لشمال إفريقيا التقطت من محطة الفضاء الدولية. هل يمكنكم رؤية نهر النيل؟".

وفي وقت سابق، نشر المنصوري على حسابه في "تويتر" صورة التقطها من الفضاء لمكة المكرمة، وعلق على الصورة قائلا: "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

المصدر: RT

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