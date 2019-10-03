الملك عبد الله لبوتين: يسعدنا رؤية الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط

أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء عقده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المملكة تدعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط.

وقال الملك عبد الله، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس على هامش منتدى فالداي للحوار في سوتشي: "أود التأكيد على دور روسيا في منطقتنا. ​​​فمن دون روسيا، لم يكن ممكنا التقدم في حل العديد من القضايا، مثل عملية السلام في سوريا".

وأشار العاهل الأردني إلى أن بلاده تدرك أهمية الدور الروسي في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا أن نرى مثل هذا الوجود القوي لروسيا وتوصياتكم بشأن العديد من القضايا التي سنناقشها اليوم".

بدوره، قال بوتين في مستهل اللقاء: "كان الأردن دائما شريكا مهما جدا بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، وأحيينا في العام الماضي الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ونحن في اتصال مستمر معكم".

وأشار بوتين إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا قدره 3.5 مرة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والأردن، لافتا إلى وجود كثير من القضايا التي يجب أن يناقشها الطرفان حول الأجندة الثنائية والأوضاع في الساحة الدولية.

المصدر: RT