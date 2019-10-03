حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات الغالبية الكردية من التعاون مع الولايات المتحدة، متوعدا إياها بالعقاب على ذلك.

وقال المعلم، في مقابلة لقناة "الميادين"، ومقرها في بيروت، أمس الأربعاء، ردا على سؤال عن كيفية تعامل حكومة دمشق مع "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية: "هم مواطنون سوريون أولا ونتعامل معهم على هذا الأساس.. لكن من يتعاون مع الأجنبي، وأقصد الأميركي، ضد مصالح وطنه هو ليس مواطنا صالحا ويجب أن يحاسَب".

وأعرب وزير الخارجية السوري عن قناعته بضرورة أن تعود المنطقة الخاضعة لـ"قسد" منذ أن حررتها من تنظيم "داعش" بدعم من الغرب، إلى سيطرة حكومة دمشق، داعيا الأكراد إلى "عدم التوهم بالوعود الأمريكية".

المصدر: الميادين