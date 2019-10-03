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لافروف يحذر من تبعات الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

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لافروف يحذر من تبعات الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية
Reuters كيلاكيت
مقاتلة إسرائيلية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مواصلة الطيران الإسرائيلي شن غارات على الأراضي السورية يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف لافروف في تصريح صحفي: "فيما يتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية للأراضي السورية، لم نخف يوما موقفنا السلبي من مثل هذه التصرفات، التي تزيد من زعزعة الأوضاع، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما حتى خروج الأوضاع عن السيطرة".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "لا يجب جعل سوريا مسرحا لمخطط أحد ما، أو ساحة لتصفية الحسابات"، مضيفا أن "المهمة الرئيسية لكل القوى المسؤولة يجب أن تكون المساعدة وإعادة الأمن للأرض السورية".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تشن بين الفينة والأخرى غارات على أهداف داخل الأراضي السورية، زاعمة أنها تستهدف "الوجود الإيراني".

المصدر: نوفوستي

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