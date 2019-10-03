اجتمعت "لجنة الأخوة البرلمانية السورية الأردنية" في البرلمان السوري، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق، عاصم العبابنة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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وأكد الطرفان على دور اللجنة في الإسهام بتطوير العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلماني والاقتصادي، كما ناقشا عددا من المسائل العالقة والعقبات في وجه التعاون التجاري والاقتصادي والنقل ودور برلمانيي البلدين في تذليلها.

ولفت العبابنة إلى أن بلاده "تحرص على التواصل والتعاون مع الحكومة السورية للارتقاء بالعلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أن "تاريخ علاقات الأخوة والجوار بين الشعبين لا يمكن أن تغيره أي ضغوط أو ظروف".

من جهته، أشار رئيس لجنة الأخوة السورية الأردنية، نايف طالب الحريري، إلى تطلع البرلمانيين في سوريا والأردن لـ"توثيق العلاقات بين البلدين"، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد فتح معبر "نصيب – جابر" الحدودي منذ إعادة الجيش السوري الأمن والاستقرار إلى المنطقة الحدودية.

المصدر: "سانا"