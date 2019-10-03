كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس عن موقف طهران من الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أيام.

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وقالت الخارجية الإيرانية: "لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع".

وتشهد العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية في العراق احتجاجات عنيفة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل.

ورافقت هذه الاحتجاجات صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات