إيران تطلب من رعاياها عدم التوجه إلى العراق

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس عن موقف طهران من الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أيام.

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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع".

وحثت المواطنين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف هناك.

وقالت: "تشدد وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية المسيرة العظيمة لأربعين الأمام الحسين وضرورة إجراء هذه الفعالية العظيمة، وتحث المؤمنين الإيرانيين أتباع أهل البيت على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد، وأن يولوا اهتماما كبيرا لتحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق خلال زيارتهم".

وأوضح البيان : " طهران على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل، إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين، على تهدئة الأجواء المشتعلة في المدن العراقية، وبغداد لن تسمح باستمرار بعض التحركات (المظاهرات) التي تضر بالشعب العراقي ويتم استغلالها من بعض القوى الخارجية".

وأغلقت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.

وقال قائد حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي، إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتشهد العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية في العراق احتجاجات عنيفة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل.

ورافقت هذه الاحتجاجات صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

المصدر: سبوتنيك