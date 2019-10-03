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رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق يحسم الجدل حول ترشحه للرئاسة

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق يحسم الجدل حول ترشحه للرئاسة
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش
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قرر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، مولود حمروش، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

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وقال حمروش  اليوم الخميس في بيان له: "لقد عبرت عن موقفي بكل وضوح ممكن وأبديت وجهات نظري حول حال بلادنا وحول الآمال التي تغذي طموحات مواطنينا، وكذلك عن الاستحقاقات المسطرة. وكنت دائما أتحاشى الغموض وأرفض المخادعة".

وأضاف: "لا زلت عند قناعتي بأن طبيعة مستلزمات المرحلة لا يمكن إنجازها بالوعود وإنما بالتزامات صريحة وقوية وواسعة تدرج أكبر انخراط".

وتابع: "أشكر كل الذين واللواتي عبروا عن رغبتهم في أن أنخرط في العملية الانتخابية، لأذكرهم بأن موقفي منها واضح ولم يتبدل. لكن التزامي سيبقى كاملا غير منقوص ومشاطرتي آمال المواطنين قوية لا تتزعزع".

المصدر: صحيفة الخبر

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