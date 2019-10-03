إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة بتهمة "الإرهاب"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن اعتقال 13 شخصا بتهمة الإرهاب ضمن إطار سلسلة عمليات مداهمة نفذت في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن عمليات المداهمة ركزت على رام الله وضواحيها، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت على وجه الخصوص العضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليد محمد حناتشة، وفتشت منزله في حي الطيرة برام الله.

جانب من آثار الخراب الذي خلّفه الاحتلال داخل منزل وليد حناتشة أثناء اعتقاله في حيْ الطيرة بمدينة #رام_الله.



تصوير: رامز عوّاد pic.twitter.com/PiSQWNod00 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 3, 2019

وأسفرت الاعتقالات عن اندلاع مواجهات مع الجيش، حيث رشق السكان المحليون بالحجارة والزجاجات الحارقة عربات تابعة للجيش الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال عدة أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدعوى أنهم ينتمون إلى خلية مسؤولة عن تفجير وقع قرب مستوطنة دوليف وأودى بحياة مجندة إسرائيلية.

وبعد وقت قصير، نُقل أحد الموقوفين، قائد الخلية المزعومة سامر عربيد، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تحقيق "الشاباك" معه، غير أن القضاء الإسرائيلي رفض طلب إطلاق سراحه نظرا لخطورة ما قام به، مدعيا أن هناك تحسنا في حالته ومن المحتمل أن يتمكن "الشاباك" من استئناف استجوابه "في الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: وكالات