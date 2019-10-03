 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة بتهمة "الإرهاب"

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة بتهمة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhfd

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن اعتقال 13 شخصا بتهمة الإرهاب ضمن إطار سلسلة عمليات مداهمة نفذت في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن عمليات المداهمة ركزت على رام الله وضواحيها، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت على وجه الخصوص العضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليد محمد حناتشة، وفتشت منزله في حي الطيرة برام الله.

وأسفرت الاعتقالات عن اندلاع مواجهات مع الجيش، حيث رشق السكان المحليون بالحجارة والزجاجات الحارقة عربات تابعة للجيش الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال عدة أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدعوى أنهم ينتمون إلى خلية مسؤولة عن تفجير وقع قرب مستوطنة دوليف وأودى بحياة مجندة إسرائيلية.

وبعد وقت قصير، نُقل أحد الموقوفين، قائد الخلية المزعومة سامر عربيد، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تحقيق "الشاباك" معه، غير أن القضاء الإسرائيلي رفض طلب إطلاق سراحه نظرا لخطورة ما قام به، مدعيا أن هناك تحسنا في حالته ومن المحتمل أن يتمكن "الشاباك" من استئناف استجوابه "في الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من هو مستشار صدام حسين الذي ترشح للرئاسيات في الجزائر؟