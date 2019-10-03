مراسلنا: سقوط قتيل بنيران القوات الحكومية خلال احتجاجات بمحافظة شبوة جنوب اليمن
Reuters /FW1F/William Maclean
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أكد مراسلنا باليمن مصرع شخص واحد، اليوم الخميس، بنيران القوات الحكومية في احتجاجات تطالب بعودة قوات النخبة الشبوانية بمحافظة شبوة جنوب اليمن.
وفرقت القوات الحكومية المتظاهرين المؤيدين لقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عزان التابعة لمحافظة شبوة الجنوبية.
وأكدت مواقع اخبارية يمنية وجود حالة من الانفلات الأمني في شبوة نتجت عنها زيادة عمليات السلب والنهب للممتلكات العامة والمؤسسات الحكومية .
المصدر: RT + وكالات
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