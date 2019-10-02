الإمارات وأمريكا تبحثان الملف الأمني في منطقة الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في واشنطن مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف الجوانب، وكذلك التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وقال، إن "الولايات المتحدة بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات، ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها للتوصل إلى حلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة".

من جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكي بنظيره الإماراتي والوفد المرافق، مشيرا إلى متانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وأهمية تطويرها.

وفي سياق متصل التقى آل نهيان بمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت تشارلز أوبراين وعدد من المسؤولين الأمريكيين، وناقش معهم عددا من المسائل الملحة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومكافحة التطرف وضمان الاستقرار الإقليمي.

المصدر: وكالات