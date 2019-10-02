أفاد مراسلنا في العراق باحتراق سيارة في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد خلال التظاهرات المستمرة، ما أسفر عن مقتل طفلة كانت داخلها.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل اللاجتماعي عن أن اندلاع الحريق في السيارة التي كانت تقل الطفلة كان بسبب إطلاق النار من قبل قوات مكافحة الشغب ضد المتحجين المتجمعين في منطقة الزعفرانية.

وتناقلت الصفحات مقطع فيديو أكدت أنه للحادث، حيث يمكن مشاهدة امرأة تصرخ قرب السيارة المحترقة، وقالت إن المرأة هي والدة الطفلة القتيلة.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مع تجدد الاحتجاجات في بغداد يوم الأربعاء في اليوم التالي لمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 200 في اشتباكات بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

المصدر: RT + وكالات