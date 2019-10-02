رئيس البرلمان المصري يرد على "تشبيهه" للسيسي بهتلر

رد رئيس البرلمان المصري على مزاعم تشبيهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: "هتلر ارتكب العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به".

إقرأ المزيد

وأشار رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إلى أنه أشاد بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذجا فريدا في البنيات التحتية على مستوى العالم.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الأربعاء، إنه تحدث عن أن البنية التحتية ضرورة مهمة في بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذجا في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر"، مؤكدا أن هذا أمر غير منطقي ولا يمكن لأي شخص حصل على قدر بسيط ومتدن من التعليم أن يشيد بهذه الشخصية التي ارتكبت الجرائم والخطايا قائلا: "الإشادة بالشعب الألماني وبنيته التحتية ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم إطلاقا إلا ببنية أساسية من محطات طاقة وأنفاق وكباري وهذا هو جسر التقدم".

وكانت وسائل إعلام مختلفة قد زعمت أن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، شبه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزعيم الحزب النازي أدولف هتلر.

وقال عبد العال وفقا لوسائل الإعلام: "هتلر كانت له أخطاؤه، التي جعلته يتمدد شرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول".

المصدر: وكالات