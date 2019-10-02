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تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بغداد ووقوع إصابات

أخبار العالم العربي

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تشهد العاصمة العراقية بغداد في هذه الأثناء، تظاهرات احتجاجية في أكثر من منطقة، فيما تعطلت جزئيا خدمات الإنترنت وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأفاد مراسل RT  في العراق، أن القوى الأمنية تمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الطيران، القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة، حيث تتجه المسيرات نحو مناطق متفرقة من العاصمة.

ولفت المراسل إلى أن هناك كرا وفرا بين القوى الأمنية والمحتجين، نجم عنه عدد من الإصابات غير المحددة حتى الساعة.

في غضون ذلك، ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني.

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مراسلنا: تجمعات كبيرة في بغداد تمهيدا لمواصلة التظاهر
مراسلنا: تجمعات كبيرة في بغداد تمهيدا لمواصلة التظاهر

المصدر: RT

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