فلسطينيون يخرقون الحدود ويستولون على معدات للجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh90
تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء من التسلل عبر الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس مع إسرائيل، والاستيلاء هناك على معدات للجيش الإسرائيلي.
وحسب مصادر فلسطينية، فإن عددا من الشبان اجتازوا السياج الفاصل إلى الشرق من قرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسيطروا على معدات عائدة لجيش إسرائيل وانسحبوا قبل وصول التعزيزات الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق أطلق جنود إسرائيليون قنابل الغاز في المنطقة التي غادر منها الشبان.
المصدر: "معا"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)