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العراق.. أنباء عن انتهاء التظاهرات

أخبار العالم العربي

العراق.. أنباء عن انتهاء التظاهرات
Reuters RR/PAS
متظاهرون في العراق
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أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم وقرروا إنهاء التظاهرات.

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وبحث اللقاء مطالب ممثلي المحتجين الذين قرروا العدول عن التظاهر حسب قناة العراقية الإخبارية.

وتجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.

وقال مراسل RT إن "التظاهرات انطلقت صباح اليوم في منطقة الشعب شمال بغداد، وأغلق المتظاهرون الطريق وأحرقوا إطارات السيارات"، وأن "أعمدة الدخان ارتفعت في سماء المنطقة".

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

المصدر: "واع" + RT

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