الرئيس عباس يطلب دعما رياضيا من الملك سلمان

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، تلبية دعوة اتحاد بلاده للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني في فلسطين.

وثمّن في رسالة وجهها للملك سلمان مساء أمس الثلاثاء مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس، "إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها".

وأكد أن مواقف المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم شعبنا، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.

وأعرب عباس عن أمله بتلبية الأشقاء في المملكة دعوة الاتحاد الفلسطيني للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في 15 أكتوبر الجاري، تحقيقا لرغبة كل الفلسطينيين، حتى لا يحرم منتخبنا الفلسطيني من ملعبه الوطني واللعب على أرضه وبين جمهوره، أسوة بالدول الأخرى، وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

المصدر: "معا"