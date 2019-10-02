عون: الرئاسة والحكومة مستهدفان بتحريض خارجي واستجابة داخلية

نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قوله، إن هناك استهدافا منهجيا للرئاسة والحكومة برئاسة سعد الحريري، بتحريض خارجي واستجابة داخلية.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن زوار الرئيس عون اليوم الأربعاء، فقد أكد أن "في حوزته مؤشرات تفيد بأن جانبا من احتجاجات الشارع، التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي لم يكن بريئا، وأن هناك من تولى توجيهها وتوظيفها سياسيا"، مشيرا إلى أن "التحقيقات بينت أن أرقاما هاتفية خارجية عابرة للحدود، تواصلت مع البعض في الداخل خلال التحركات الأخيرة".

ولفت عون إلى أن "هناك استهدافا منهجيا للعهد، بتحريض من جهات في الخارج واستجابة من قوى في الداخل"، لافتا إلى أن "الحكومة ورئيسها مستهدفان أيضا، بدءا من التسريبات المشبوهة حول ضرورة استقالة الحكومة، وصولا إلى التصويب على شخص الحريري".

من جهة أخرى، طمأن الرئيس اللبناني إلى أنه "لن يحصل انهيار مالي واقتصادي كما يتخوف البعض"، داعيا "اللبنانيين إلى عدم الخوف والذعر وتجنب الانجراف خلف موجة التهويل والشائعات التي يجري توجيهها عن بعد".

ولفت عون، وفق ما نقلت الصحيفة اللبنانية عن زواره، إلى أن "الدولار ممسوك وموجود، ومع ذلك يجب التشجيع على التداول بالعملة الوطنية"، مشددا على أن "هناك جهات سياسية وإعلامية تضخم الأزمة وتستثمر فيها لحسابات خاصة".

وشهد لبنان الأسبوع الماضي، سلسلة تظاهرات شعبية متزامنة في البلاد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تخللتها مطالبات باستقالة الحكومة.

المصدر: "الجمهورية"