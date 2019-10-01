أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إجراء تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع حوادث أثناء احتجاجات في العاصمة بغداد، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات.

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وقال عبد المهدي: "نؤكد لأبناء شعبنا كافة، أن أولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا".

وأضاف: "شكلنا في وقت مبكر سبق التظاهرات لجانا لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها وفق القانون، وستواصل هذه اللجان عملها بجدية".

ودعا رئيس الحكومة العراقية مواطنيه إلى "التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه"، وقال، "يجب أن يكون همنا الأول حفظ الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه المشهود عن أرضه ومقدساته".

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت عن مقتل شخص وإصابة 200 آخرين في اشتباكات في بغداد بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي لتفريقهم.

المصدر: RT