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مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على حقل العمر النفطي بدير الزور السورية

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مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على حقل العمر النفطي بدير الزور السورية
حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور السورية (أرشيف)
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قتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شرق سوريا.

وانفجرت العبوة الناسفة صباح اليوم الثلاثاء بعد مرور رتل تابع لقوات سوريا الديمقراطية على طريق حقل العمر النفطي، في وقت كانت تمر فيه حافلة نقل الموظفين العاملين في الحقل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع حقل العمر في محافظة دير الزور، حيث توجد قرية الباغوز التي كانت آخر معقل لتنظيم "داعش" في الساحل الشرقي لنهر الفرات بسوريا، قبل أن تفرض "قسد" سيطرتها عليها في مارس الماضي بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتستخدم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جزءا من الحقل كقاعدة عسكرية لها.

واستؤنفت عمليات استخراج النفط في الحقل بعد سيطرة "قسد" عليه أواخر 2017.

المصدر: أ ف ب

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