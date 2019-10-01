وزير الدفاع التركي يدعو لتسريع إنشاء "المنطقة الآمنة" في سوريا

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى تسريع إنشاء "المنطقة الآمنة" في سوريا، مؤكدا استعداد الجيش التركي لأي تطور شرقي الفرات.

ونقلت قناة "تي أر تي" التركية عن الوزير قوله، اليوم الثلاثاء: "ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، ويجب أن نسير نحو النتيجة وألا نضيع الوقت".

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وأضاف الوزير أن تركيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة شرق الفرات، مشيرا إلى أن "قواتنا المسلحة مستعدة من جميع النواحي".

وتعليقا على إسقاط القوات التركية لطائرة مسيرة داخل المجال الجوي التركي في ولاية كليس الحدودية بجنوب البلاد يوم 29 سبتمبر، قال أكار إن "سلاحنا الجوي يحمي مجالنا بطريقة قوية وشاملة للغاية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن اليوم الثلاثاء أن تركيا قد تبدأ بعملية عسكرية في سوريا في أي لحظة.

المصدر: تي أر تي