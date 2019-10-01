 
مباشر

من جديد.. محكمة استئناف تونس ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أخبار العالم العربي

من جديد.. محكمة استئناف تونس ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
AFP Hasna
المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh5r

قررت محكمة الاستئناف في تونس رفض طلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي المعتقل بتهمة تبييض الأموال.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نظرت خلال جلستها اليوم الثلاثاء، في الطعن بقرار إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى، والذي قدمته هيئة الدفاع بعد أن كان مقررا النظر في هذا الطلب غدا الأربعاء.

إقرأ المزيد
تونس.. تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المرشح المعتقل نبيل القروي
تونس.. تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المرشح المعتقل نبيل القروي

يذكر أن نبيل القروي، زعيم حزب "قلب تونس" متهم بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

وقرر القضاء التونسي توقيف القروي في أغسطس الماضي قبل 10 أيام من انطلاق الحملة الانتخابية في البلاد.

المصدر: موزاييك إف إم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السجن سنة.. الحكم في قضية الصحفية المغربية هاجر الريسوني