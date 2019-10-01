من جديد.. محكمة استئناف تونس ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

قررت محكمة الاستئناف في تونس رفض طلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي المعتقل بتهمة تبييض الأموال.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نظرت خلال جلستها اليوم الثلاثاء، في الطعن بقرار إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى، والذي قدمته هيئة الدفاع بعد أن كان مقررا النظر في هذا الطلب غدا الأربعاء.

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يذكر أن نبيل القروي، زعيم حزب "قلب تونس" متهم بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

وقرر القضاء التونسي توقيف القروي في أغسطس الماضي قبل 10 أيام من انطلاق الحملة الانتخابية في البلاد.

المصدر: موزاييك إف إم