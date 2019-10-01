طالب الزعيم الديني مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) في تغريدة، بفتح "تحقيق عادل" بما حدث اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، من أعمال عنف رافقت الاحتجاجات.

على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير

مقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 1, 2019

وتجمع نحو ثلاثة آلاف متظاهر في ساحة التحرير احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات. وحاول المحتجون، عبور "جسر الجمهورية" إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

واستخدمت قوات الأمن، التي أغلقت الطرق، قنابل الصوت ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. وبعد أن رفض المتظاهرون مغادرة المكان، فتحت قوات الأمن النار.

وأعلن بيان رسمي مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات بينهم رجال أمن.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات