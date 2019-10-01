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إسرائيل تعتقل ناشطا وشابة خلال الاعتصام التضامني مع الأسير العربيد

أخبار العالم العربي

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، الشابة صمود أبو خضير والشاب الناشط نضال عبود، خلال مشاركتهما في الاعتصام التضامني مع الأسير سامر العربيد، أمام مستشفى هداسا- العيسوية بمدينة القدس.

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وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تعرض الشابين المعتقلين إلى الضرب المبرح والسحل، الأمر الذي أدى إلى اصابتهما بجروح ورضوض في أنحاء مختلفة من الجسم.

وبدأ الاعتصام أمام مستشفى "هداسا"، حيث يرقد الأسير سامر العربيد بحالة حرجة بسبب ضربه خلال التحقيق، وخلال رفع صور الأسير والشعارات التضامنية قامت القوات الإسرائيلية بقمع الاعتصام الذي تحول لمسيرة في المكان، وخلال ذلك جرى ملاحقة المشاركين وتنفيذ الاعتقالات.

المصدر: RT

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