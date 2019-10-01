نفى نائب حاكم محافظة خراسان رضوي الإيرانية إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد، عاصمة المحافظة، مؤكدا استمرار عملها.

وأكد نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية والاجتماعية، حسن جعفري، في حديث لوكالة انباء "إيسنا" الإيرانية، أن خبر إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد غير صحيح، وكان هناك سوء تفاهم تمت إزالته ولا توجد أي مشكلة حاليا.

وأضاف جعفري أن العديد من الشائعات الكاذبة انتشرت مؤخرا على مستوى مدينة مشهد نتيجة سوء تفاهم انتهى.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية تعليق عمل قنصليتها في مشهد بعد اعتقال الأمن الإيراني اثنين من موظفي القنصلية.

المصدر: إيسنا