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برلماني مصري: يجب إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها

أخبار العالم العربي

برلماني مصري: يجب إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها
Reuters
علم مصر
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طالب عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، رئيس المجلس علي عبد العال، "بإخراج الاستجوابات من الدرج"، مشيرا إلى أنه يجب إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه.

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وقال بكري، خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، الثلاثاء: "مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب".

وأضاف: "الرئيس السيسي يستطيع أن يعبر بهذا البلد، ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية".

وتابع: "لدينا يقين كامل أن الوطن يتعرض لمؤامرة حقيقية، وعلينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لا يمكن ابتلاعه ونفقد أحيانا شعبيتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات ونعترض على قضايا جوهرية مثل تيران وصنافير، ولكن الوقفة الحقيقية تكون عند الأزمة ومواجهتها حتى لو على حساب أمور كثيرة قد نخسرها".

المصدر: المصري اليوم

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