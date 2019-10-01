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مصر.. الإعلان عن إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية الفترة المقبلة

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعلان عن إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية الفترة المقبلة
Reuters
مصر
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قال رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مشيرا إلى أنه حاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى.

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وتابع خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية، وأثبت يوم الجمعة الماضي، أنه إيد واحدة أغلبية ومعارضة، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".

وأضاف: "الشعب ونواب المجلس أغلبية ومعارضة يد واحدة والجميع وطنيون سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، وفي الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب في اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفى القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضا إصلاحات إعلامية".

المصدر: وكالات

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