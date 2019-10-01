إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن عددا من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية، أصيبوا بجروح واختناق خلال التظاهرات التي نطلقت ظهر اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

ونقل مراسلنا عن متظاهرين قولهم إن "القوات الأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

RT

وأضاف أن "الغاز المسيل للدموع تسبب بإصابة ما لا يقل عن 17 شخصا، بينهم عناصر في القوات الأمنية، وبعض الحالات تم نقلها إلى مشفى قريب".

RT

وكان عشرات العراقيين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد منذ الصباح، لبدء تظاهراتهم التي كان مقررا انطلاقها عصر اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وفقا لأقوال نشطاء.

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المصدر: RT