أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إعادة بطاقات التموين لـ1.8 مليون مواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر تمت إعادة هذه البطاقات، ومستمرة من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات بتلقي التظلمات من أي مواطن يرى أحقيته في الدعم.

كما أنه أيضا يتم استمرار صرف الخبز المدعوم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعوم حاليا.

المصدر: RT