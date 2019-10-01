الرياض ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم والتي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، دعم المملكة "للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على أنه لا يمكن التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

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وفي الشأن السوري أيضا، رحبت الكويت أمس الاثنين بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض المعارضة حول تشكيل لجنة دستورية "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة".

وقال مندوب الكويت الدائم السفير لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي في سوريا، "لابد أن نعرب عن تقديرنا لجهود ضامني اتفاق أستانا التي ساهمت في التوصل إلى هذه المحطة المحورية في العملية السياسية السورية، إضافة إلى دعم المجموعة المصغرة".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن قد دعا أمس اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية