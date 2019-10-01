 
مباشر

شقيق لجين الهذلول يشتكي صمت السلطات

أخبار العالم العربي

شقيق لجين الهذلول يشتكي صمت السلطات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh29

اشتكى شقيق الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول من عدم استجابة السلطات السعودية لشكاوى رفعت مرارا من لجين ووالديها إلى النائب العام، وهيئة حقوق الإنسان في المملكة.

إقرأ المزيد
"رويترز": ناشطة سعودية رفضت إطلاق سراحها مقابل نفي تعرضها للتعذيب في تسجيل

وقال وليد الهذلول لشبكة CNN إن النائب العام السعودي وصل إلى نتيجة مفادهاأن لجين لم يمارس التعذيب بحقها.

وأعرب شقيق الناشطة السعودية المعتقلة عن حزنه لاضطراره للجوء إلى وسائل الإعلام لإيجاد حل لهذه القضية.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاب مؤخرا على سؤال صحفي حول تعرض معتقلات سعوديات للتعذيب، مشددا على أنه "إذا كان الأمر كذلك فـهذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب"، مضيفا أنه بلا شك سيتابع هذا الأمر بنفسه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بـ440 كعبا نسائيا عاليا.. فنان تركي يتحدث عن العنف ضد المرأة