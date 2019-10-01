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قيادي في الحشد الشعبي يتحدث عن "الثأر" من إسرائيل

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قيادي في الحشد الشعبي يتحدث عن
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تحدث أبو آولاء الولائي القيادي في الحشد الشعبي، زعيم كتائب سيد الشهداء اليوم الثلاثاء، عن "أخذ الثأر" من إسرائيل على عمليات القصف التي تعرضت لها مقار الحشد الشعبي.

وقال الولائي في تغريدة له على تويتر: "إعلان عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر منها".

وسبق لرئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي أمس الاثنين، وحمل إسرائيل مسؤولية الهجمات التي استهدفت في وقت سابق مواقع الحشد الشعبي العراقي، معتبرا أن إسرائيل هي الوحيدة التي تريد الحرب في المنطقة.

المصدر: RT

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