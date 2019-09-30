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المغرب.. المحيط يلفظ جثامين شبان حاولوا الوصول لـ"الفردوس الأوروبي" (صور)

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المغرب.. المحيط يلفظ جثامين شبان حاولوا الوصول لـ
hespress
عمليات البحث
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تواصل السلطات المغربية عملية البحث عن جثث الشبان الذين لقوا مصرعهم قبالة ساحل بلدية عين حرودة، في ضواحي المحمدية، بعدما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن زورق مطاطي.

المغرب.. المحيط يلفظ جثامين شبان حاولوا الوصول لـ
hespress
الزورق
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وتم العثور على جثث خمسة شبان لفظها المحيط الأطلسي في شاطئ زناتة، اليوم الاثنين، بينما ما تزال عناصر الوقاية المدنية وطائرات تابعة للدرك الملكي وزوارق عسكرية تمشط المكان بحثا عن جثث أخرى.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية فإن عدد الضحايا يتوقع أن يرتفع في غضون الساعات المقبلة، خصوصا وأن الزورق المطاطي كان يحمل ما يفوق أربعين شخصا.

المغرب.. المحيط يلفظ جثامين شبان حاولوا الوصول لـ
hespress
عمليات البحث

وكشفت مصادر أن الشخص الوسيط في عملية الهجرة غير الشرعية، تم اعتقاله، حيث يوجد تحت الحراسة النظرية قبل إحالته إلى النيابة العامة المختصة.

المغرب.. المحيط يلفظ جثامين شبان حاولوا الوصول لـ
hespress
الشبان

وكان عدد من الشباب من إقليمي قلعة السراغنة وبني ملال في المغرب يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، لكن الأقدار شاءت أن ينقلب زورقهم المطاطي.

المصدر: هسبريس

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