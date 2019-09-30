الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية لهيئة التفاوض المعارضة ومنظمات المجتمع المدني
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، قائمة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية لكل من هيئة التفاوض ومنظمات المجتمع المدني.
وشملت القائمتين 50 أسما لكل منهما.
قائمة هيئة التفاوض السورية:
1- أنس العبدة
2- بدر جاموس
3- بسمة قضماني
4- أليس المفرج
5- إدوار حشوة
6- أحمد طعمة
7- أحمد العسراوي
8- أحمد الأحمر
9- إبراهيم الجباوي
10- بشار الحاج علي
11- بشار الزعبي
12- جمال سليمان
13- حسن الحريري
14- حسن عبيد
15- ديما موسى
16- رياض الحسن
17- سامي بيتنجانة
18- صفوان عكاش
19- طارق الكردي
20- عبد الأحد اسطيفوا
21- عبد الباسط الويس
22- عبد الحكيم بشار
23- عبد المجيد بركات
24- عروب المصري
25- عشتار محمود
26- عمار النحاس
27- عوض العلي
28- فراس الخالدي
29- قاسم الخطيب
30- كاميران حجو
31- كبرائيل كورية
32- محمد السعدي
33- محمد رشيد
34- محمد علي الصايغ
35- هنادي أبو عرب
36- هشام مروة
37- هادي البحرة
38- نبراس الفاضل
39- مهند دليقان
40- مرح البقاعي
41- محمود عطور
42- محمد ياسر دلوان
43- محمد نوري أحمد
44- هيثم رحمة
45- ياسر الخميس
46- ياسر الفرحان
47- يحيى العريضي
48- يحيى عزيز
49- يوسف سلمان
50- يوسف قدورة
قائمة المجتمع المدني:
1- إبراهيم الدراجي
2- انصاف حمد
3- انغام ابراهيم نيوف
4- إيلاف ياسين
5- إيمان شحود
6- أحمد طالب الكردي
7- انس غسان زريع
8- بهجت حجار
9- جافية علي
10- جمانة قدور
11- جورج الياس شمعون
12- حازم فصيح العشي
13- خالد عدوان الحلو
14- دحام احمد الهادي
15- دورسين حسين الأوسكان
16- ربا عبد المسيح ميرزا
17- رشا يونس لحلح
18- رغداء زيدان
19- رئيفة سميع
20- سليمان عبد الله القرفان
21- سمر جورج الديوب
22- سميرة مبيض
23-سومر منير صالح
24- سونيا محمد سعيد الحلبي
25- صابر علي بلول
26- صباح الحلاق
27- عبد الاحد سمعان خاجو
28- علي أحمد عباس
29- علي محمد اسعد
30- فائق حويجة
31- مازن درويش
32-مازن غريبة
33- محمد خير ايوب
34- محمد غسان القلاع
35- ممدوح الطحان
36- منى اسبيرو سلوم
37-منى جندي
38-منى فضل الله عبيد
39-ميس نايف الكردي
40-نائل جرجس
41-حلا نعوم نهمة
42-عبود السراج
43-عصام التكروري
44-عصام الزيبق
45- عمر عبد العزيز الحلاج
46-محمد ماهر قباقيبي
47-منى خيتي
48-موسى خليل متري
49-هادي قاوقجي
50- هيثم محمد محروس حسن
المصدر: RT