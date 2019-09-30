قيادي تركي معارض: على تركيا وسوريا بناء جسر من الحوار

أكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض غورسيل تكين، أن على تركيا وسوريا بناء جسر من الحوار، أو أن يكون لديهما بديل لإحلال السلام، متسائلا ماذا سيكون البديل؟

وقال تكين في حديث لقناة RT، ضمن برنامج "قصارى القول": "بعد عام 2012 حصلت الكثير من المشاكل في بعض دول المنطقة وقام الحزب بإرسال وفود إلى تلك الدول لتقريب وجهات النظر، ومنها مصر والعراق وليبيا.

وذكر: "هناك مثل تركي يقول إن يوم الخميس سيكون واضحا من مساء الأربعاء".

وأضاف، أنه "إذا نظرنا اليوم فسنرى أن تركيا تتحدث مع أشخاص ليسوا طرفا مباشرا في الأزمة، وفي حال استمرينا على هذا النهج سنخسر الكثير من علاقاتنا مع دول المنطقة".

وشدد القيادي التركي المعارض، على "أن المؤتمر المتعلق بسوريا، والذي دعا إليه الحزب لن يتحدث عن مشكلة اللاجئين في المنطقة فحسب".

المصدر: RT