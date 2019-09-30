المتحدث باسم الدفاع العراقية: افتتاح منفذ القائم يؤكد دحر الإرهاب من الحدود مع سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، إن افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يؤكد أن التنظيمات الإرهابية دحرت من حدود البلدين.

وفي مقابلة مع مراسل RT قال الخفاجي، إن "العراق يعتبر هذا المنفذ مهما بالنسبة له، ويشكل مساحة آمنة في التبادل التجاري مع سوريا، كما تعتبره سوريا أيضا مهما في تعاملاتها مع العراق".

وأضاف أن "افتتاح المعبر أكد أن المنطقة الحدودية بين البلدين صارت آمنة، وأن الإرهاب لم يعد موجودا وغير قادر على الحركة هناك".

وأشار إلى وجود تنسيق مشترك من خلال المركز الأمني المشترك مع دمشق، موضحا أن ضابطا برتبة كبيرة يمثل الجانب السوري فيه.

واعتبر أن عملية فتح المنافذ يوما بعد يوم تعزز مكانة العراق وعلاقته معه دول الجوار وخطوة نحو تطور اقتصاده وبنيته التحتية.

المصدر: RT