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مصر.. قرار يحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار يحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام
Reuters
علم مصر
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قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، فرض حظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، بعدم التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

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ويسري قرار الحظر بعدم ظهور القضاة سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع الذي يتم تناوله، بدءا من اليوم الاثنين 30 سبتمبر.

وذكر المجلس في بيان له، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الميديا، بما يخالف تعليماته السابقة.

المصدر: RT

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