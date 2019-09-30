العراق.. التحاق 10 ملايين تلميذ وطالب بمدارسهم وجامعاتهم

أعلن في العراق اليوم عن بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، والتحاق عشرة ملايين تلميذ وطالب بمدارس ومعاهد وجامعات البلاد.

وقال وزير التربية العراقي قصي السهيل في بيان صحفي إن "وزارة التربية أكملت متطلبات انطلاق العام الدراسي الجديد من الكتب التي تم توزيعها على الطلبة في وقت مبكر وتجهيز وتأهيل المباني المدرسية حسب الإمكانات المتاحة".

وأضاف أن "عامنا الجديد سيكون مواكبا لما يعيشه العراقيون من تحديات ونتمنى لهم دوام الموفقية والنجاح في مسيرة العلم والمعرفة، ونحن داعمون لكل تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية".

وأشار السهيل إلى أن "الوزارة مستمرة بدعم الطلبة في دراستهم ونجاحهم الذي يمثل خيار الحياة مقابل مشاريع الإرهاب والجهل، وأنها ستبقى هي السند والملبية لتطلعاتهم في مستقبلهم الزاهر".

المصدر: RT