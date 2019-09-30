الإعلان عن إسقاط الطائرة "التركية" المسيرة رقم 25 في ليبيا

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة مسيرة "تركية" مساء أمس فوق مدينة ترهونة.

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وذكر المركز الإعلامي أن هذه الطائرة المسيرة "التركية" أسقطت أثناء محاولتها استهداف تمركزات للجيش، مشيرا إلى أن الجيش يكون بذلك قد أسقط 25 طائرة مسيرة.

وأفاد موقع "المرصد الليبي" الإخباري بأن اللواء التاسع مشاة التابع للجيش والمنتمي لمدينة ترهونة، عرض مقطع فيديو للطائرة التي أسقطت على أطراف المدينة، مؤكدا أنها "تركية الصنع".

ورجح الموقع الإخباري أن يكون الحطام لطائرة الاستطلاع cagatay التي لا يزيد وزنها عن 12 كيلوغراما، وهي قادرة على حمل القنابل وتنفيذ مهام جوية متواصلة لمدة 14 ساعة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يقلع عموديا، ولا يحتاج إلى مطار أو مدرج إسفلتي للإقلاع، كما هو الحال بالنسبة للطائرات التركية المسيرة الأكبر حجما من طراز "بيرقدار" التي تساند قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في قتالها ضد جيش حفتر.

المصدر: وسائل إعلام ليبية