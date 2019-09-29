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الدفاع العراقية: التحاق الفريق عبد الوهاب الساعدي بالوزارة

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الدفاع العراقية: التحاق الفريق عبد الوهاب الساعدي بالوزارة
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أظهرت صورة نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، الأحد، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تسببت عملية نقله من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع، بجدل في العراق.

وذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، التحق بوزارة الدفاع اليوم الأحد، وتم نشر التحاقه رسميا وفق السياقات المعتمدة في الوزارة".

وظهر الساعدي لأول مرة مع وزير الدفاع نجاح الشمري بعد الاتهامات التي وجهها له رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بـ"زيارة السفارات".

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق، أنه لن يتراجع عن قرار نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، منتقدا ارتياد الضباط السفارات.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا تراجع عن نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي، وهو أخطأ بنقل ملفه إلى الإعلام".

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المصدر: RT

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