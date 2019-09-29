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الجزائر.. قايد صالح يراهن على نجاح الانتخابات الرئاسية وحزبان يقاطعان

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الجزائر.. قايد صالح يراهن على نجاح الانتخابات الرئاسية وحزبان يقاطعان
Reuters ZB/ML
قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
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أعرب قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، عن ثقته في "كسب رهان الانتخابات الرئاسية" في 12 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الشباب أدركوا الأهمية القصوى للانتخابات.

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ووجه قايد صالح، في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران، "تحية إكبار واحترام لكافة المواطنين، لا سيما فئة الشباب الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر وشعبها".

في المقابل، أكدت "حركة مجتمع السلم"، و"جبهة العدالة و التنمية" عدم تقديمهما مترشحين يمثلان الحزبين في الانتخابات المرتقبة.

وكان قايد صالح حذر كل من يشارك في "عرقلة" الانتخابات الرئاسية بأن القيادة العليا في الجيش "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي".

إلى ذلك، يواصل المحتجون مظاهراتهم الأسبوعية كل جمعة التي تتخللها عبارات رافضة للانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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