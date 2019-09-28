آل خليفة: نطالب بردع "حزب الله" ووقف سياسات إيران الهدامة

طالب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بردع "حزب الله" اللبناني، واصفا إياه بـ"الإرهابي"، مؤكدا دعم بلاده لمواصلة تجفيف منابع الإرهاب ووقف "السياسات الهدامة لإيران".

وقال آل خليفة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "لا يمكن التغافل عن الدور الخطير لحزب الله في نشر الإرهاب وتنفيذ الأجندة الإيرانية، إن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

وزير الخارجية يشدد على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) September 28, 2019

وأضاف: "نجدد الإشادة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة في مجابهة إيران، ونؤكد دعمنا لمواصلة تجفيف منابع الإرهاب ووقف السياسات الهدامة لإيران".

وأكد وزير الخارجية البحريني على أن إمدادات الطاقة تتعرض للخطر جراء "سلوكيات" إيران، و"استهدافها المتكرر" للسفن التجارية.

وحمل آل خليفة إيران المسؤولية عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وقال، إن "الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلا منذ 35 عاما، ونجدد إدانتنا للاعتداء الإرهابي باستهداف منشآت نفطية في السعودية ونحمل طهران مسؤوليته".

وزير الخارجية: الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلاً منذ خمسة وثلاثين عامًا — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) September 28, 2019

وأعرب الوزير البحريني عن ترحيب بلاده بالبيان المشترك الصادر عن كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذي حمل إيران المسؤولية عن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، مؤكدا أهمية إعادة النظر في الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يفي بمقتضيات الأمن والسلام في المنطقة، حسب آل خليفة.

وزير الخارجية: نستعد لاستضافة اجتماعٍ دوليٍ في المنامة الشهر القادم ويعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية

وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) September 28, 2019

المصدر: الأيام البحرينية